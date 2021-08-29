Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як проходить неділя

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших українських телеведучих. За красунею стежать мільйони українців в соціальних мережах, де дівчина активно веде блоги. Не так давно Леся ділилася кадрами, де активно займається в спортзалі. А тепер дівчина вирішила в Instagram продемонструвати "реальне життя", записавши кілька сторіс.

На кадрах Леся розпаковувала пакет, починаючи діставати з нього пиво, чіпси, а також упаковки з іншими закусками до алкоголю.

"Я вирішила, що хороший цих гламурних сторіс, тепер я покажу своє реальне життя. Аааааааа, зараз посидимо. Ахахахахаха", - сказала Леся на камеру.

На другому сторіс Нікітюк показала всі свої придбання. Виявилося, красуня взяла шість пляшок пива, пару упаковок чіпсів і дві упаковки рибки. З ким Леся зібрала сивіти, дівчина не уточнила.

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