Відома ведуча Катя Осадча показала себе в образі школярки

Як передає Politeka.net, Катя Осадча відома як популярна телеведуча. Вона у шлюбі з українським ведучим Юрієм Горбуновим. Як повідомлялося раніше, дівчина нещодавно народила сина, і тепер у неї троє дітей. Варто відзначити, що ведуча довгі роки веде програму "Світське життя". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведуча поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Катерина в картатому піджаку, надітим на білу сорочку з яскравим шкільним портфелем. Образ дівчини нагадує школярку.

"Літо пролетіло стрімко. Наступного тижня вже розпочнеться шкільний рік. Події останніх років нас навчили, що потрібно бути готовими до різного, і до навчання офлайн і до навчання онлайн...Бажаю легкого навчального року для учнів та їх батьків", побажала телеведуча.

Шанувальники засипали Катерину безліччю компліментів під публікацією:"Ох, яка красуня! Дівчатко та й годі", "Сама ще як школярка, вміючи ви зупиняти час".

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