Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала себе з дитиною

Як пише Politeka.net, Катя і Юрій кілька років тому офіційно оформили стосунки. У пари є один син Іван, а трохи більше тижня тому Осадча народила другу дитину від Горбунова. Телеведуча ще не показувала малюка, але цього разу не встояла, поділившись сторісами у себе на сторінці в Instagram, де активно веде мікроблог.

На новому відео Осадча була в білій сукні і з квіткою на голові. Красуня притискала малюка до грудей, обережно притримуючи головку ручкою.

На сторіс, який записала фотограф, Осадча посміхалася, сидячи поруч з дівчиною. Малюк у Каті був на руках.

"Ну, насправді це ж перша фотосесія для новонародженого сина, якщо я люблю фотографуватися, то для новонародженого це випробування. Все пройшло круто, спасибі", - сказала Катя дівчині-фотографу.

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