Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала себе з дитиною
Як пише Politeka.net, Катя і Юрій кілька років тому офіційно оформили стосунки. У пари є один син Іван, а трохи більше тижня тому Осадча народила другу дитину від Горбунова. Телеведуча ще не показувала малюка, але цього разу не встояла, поділившись сторісами у себе на сторінці в Instagram, де активно веде мікроблог.
На новому відео Осадча була в білій сукні і з квіткою на голові. Красуня притискала малюка до грудей, обережно притримуючи головку ручкою.
На сторіс, який записала фотограф, Осадча посміхалася, сидячи поруч з дівчиною. Малюк у Каті був на руках.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
У Міносвіти озвучили графік канікул на 2021-2022 рік, що відомо: «перехід на дистанційне навчання...»
Опухла Каменських нажахала видом через хворобу, співачку не впізнати: "Просто вмираю"
Актори "Дизель шоу" вразили відпочинком на all inclusive: "Об'їдаються і п'ють навіть хворі і непитущі"
Трагедія у нового судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського, прощальне відео: "Я задихаюся, коли пишу це..."
"Ну, насправді це ж перша фотосесія для новонародженого сина, якщо я люблю фотографуватися, то для новонародженого це випробування. Все пройшло круто, спасибі", - сказала Катя дівчині-фотографу.
Нагадаємо, фаворитка ями з "Танців з зірками" Різатдінова несподівано зайняла місце Осадчої
А ще Politeka писала, що Осадча в обіймах Горбунова покращала на очах, українці в захваті
Також Politeka повідомляла, що Горбунов з Осадчою організували для сина зіркового репетитора, фото