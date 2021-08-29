Співачка Олександра Зарицька показала себе в новому образі, поділившись кадрами в Instagram
Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька створила кілька років тому музичний колектив разом з Микитою Будашем. Пара виступила на шоу "Х-Фактор" з піснею "Свята", ставши відкриттям українського шоу-бізнесу. Колектив брав участь у національному відборі на Євробачення, а відеороботи групи набирали сотні мільйонів переглядів на Ютуб. Зараз Олександра вирішила спробувати свої сили на" Танцях з зірками " і навіть показала свого партнера. Але на цьому Зарицька не зупиняється, продовжуючи активно вести блог в Instagram.
На новому сторіс Олександра була в чорній сукні на тоненьких бретельках, а на руках були прозорі рукавички. Дівчина дивилася в камеру, показуючи яскравий макіяж, який зробила для фотозйомки.
На ще одному сторіс Зарицька показала студію, де проходили зйомки.
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"Ми починаємо фотосесію довжиною в цілий день. Маємо чотири образи. Сьогодні повинні зробити шедеври", - написала Олександра.
Нагадаємо, солістка KAZKA показала репетицію "Танців з зірками", засвітивши партнера
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