Переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала себе і розповіла про проблему
Як пише Politeka.net, Анна Богдан зараз є популярним блогером, за яким стежать десятки тисяч українців. Красуня стала тріумфатором на шоу" Холостяк", завоювавши серце Михайла Заливако. Пара разом і зараз і часто світяться разом в своїх блогах Instagram.
Але цього разу Анна вирішила поділиться, записавши сторіси.
"Хворіючи. Продовжую сходити з розуму від нудьги. Дуже важко говорити, тому що сильно болить горло", - сказала дівчина.
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"Не звикла, звичайно, сидіти на місці. Скажіть, поділіться, чим ви займаєтеся, що ви робите в такі дні бабака", - додала Ганна.
"Дуже приємно, що всі пишуть слова підтримки і бажають якнайшвидшого одужання і, звичайно, моя найбільша підтримка - це моя сім'я, мої рідні", - подякувала Анна в сторіс фанатів.
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