Гуморист Іван Люленов розповів про свою участь в українських "Танцях з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський гуморист з "Ліги Сміху" Іван Люленов не так давно оголосив про свою участь в українських "Танцях з зірками". На сторінці проекту в Instagram опублікували відео, в якому хлопець відповів на питання про свою участь в шоу.

За словами Івана, коли йому запропонували стати учасником танцювального проекту, він відразу ж погодився. Однак не думав, що все це буде "так довго", і тільки тепер почав усвідомлювати всю серйозність своєї участі. "Подзвонили, сказали. Я такий: "Окей!". Взагалі, навіть без роздумів. Але я не особливо знав, що це таке. Але я люблю танці", - поділився Люленов.

Також гуморист зазначив, що хоче, щоб все було по-справжньому, і всі побачили його справжнього. "Не хочу до цього ставиться, як до шоу. Хочу - ось я йду на конкурс танців. Вау! Для мене це таке щось нове в житті, я буду намагатися по-справжньому. Ну загалом, щоб це було справді", - підсумував Іван.

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