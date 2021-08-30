Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"

Цікаве фото з Філіпом Кіркоровим і Дженніфер Лопес облетіло Мережу

54-річний російський "поп-король" виставив знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позував в обнімку з американською співачкою і актрисою Дженніфер Лопес. Судячи з геометки, обидва перебували в той момент у Венеції, передає Politeka.net.

"Ciao bella @jlo Ми модні вбивці💯 продовження буде...", - підписав кадр Кіркоров.

І Філіп, і Джей Ло були в строкатих нарядах, з золотистою вишивкою. Коротенький топ співачки був ще усипаний камінням. Кікоров обійняв її за талію, посміхнувшись в камеру.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене. Однією з перших відреагувала українська співачка Оля Полякова. Остання здивувалася тим, як молодо виглядає Лопес.

"Вона реально так виглядає???? Бомба🔥", - написала Полякова, на що Кіркоров їй відповів: "У житті ще краще! 🔥".

Інші також підключилися до обговорення, зробивши компліменти Олі: "@polyakovamusic ні це комп'ютерна графіка 🤣 - Оля, ви в свої 50 будете виглядати ще крутіше❤️ - це ви про Філіпа? - ну так і ви, Олечка, виглядаєте не гірше 🔥 ❤ ️ 🔥 - і співає афігенно 🔥 🔥 🔥 🔥 і дуже щира, не видаляє як деякі коменти;) - @ fkirkorov, ви чудово виглядаєте🥰 🥰".

Нагадаємо, що Кіркоров ледь не розчавив в обіймах Ані Лорак, красномовні кадри: "Боже, який ви ... »

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