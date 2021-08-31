Колишня дружина Дзідзьо і відома співачка Slavia захопилася новим вбранням, який несподівано вирішила придбати

Ярослава Притула вважається досить популярною виконавицею, яка виступає під псевдонімом Slavia. Нещодавно зірка заявила про розлучення з музикантом Дзідзьо. Причому пара оголосила про це лише коли вже все було вирішено, і вони кілька тижнів жили порізно.

Зараз зірка приділять більше часу собі, активно веде блог і не говорить про особисте життя, щоб не піднімати старі рани. У розділі Сторі Славія показала свою нову маленьку любов-розкішне темно-синє плаття з асиметричним вирізом на плечі і доходить до декольте.

При цьому відсутність принтів і прикрас зробило його більш розкішним, і вільний низ підкреслив тонку фігуру знаменитості.

"Прошу вибачення за білизну, не за етикетом. Йшла вибирати червоне. Сьогодні не буду радитися, я просто закохалася в цю сукню " - пише Славія.

Також дівчина поділилася емоціями з приводу виходу нової пісні:

"Скоро прем'єра пісні, в якій я написала про свої почуття, про те, що відчуваю в даний період, про своє ставлення до відносин в парі, і до життя в цілому...

Моя душа бунтує, коли грають і маніпулюють мною. Все це проявляється у творчості. Підсвідомо. З мого життя зникає непотрібне. Я вибираю тих, з ким затишно, легко і тепло моєї душі, за будь-яких обставин. Я доросла дівчинка. До цього часу я навчилася відчувати і проявляти себе, трохи про себе розуміти", зізналася співачка.

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