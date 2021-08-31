Дочка відомої гумористки і артистки Олени Кравець Маша влаштувала танці під дощем

Як передає Politeka.net, Марія Кравець є старшою дочкою популярної української артистки і актриси "Квартал 95" Олени Кравець. Дівчині нещодавно виповнилося 18 років, і вона вже як 2 роки живе окремо від батьків. Як відомо, дівчина знімає квартиру з подругою. Дочка Олени Кравець активно веде соціальні мережі, де радує шанувальників новим контентом і ділиться моментами з життя.

Цього разу Маша Кравець поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно Маша почала займатися танцями, і на цей раз вона зважилася показати, як танцює під дощем. На кадрах дівчина виконує пластичні рухи, будучи повністю мокрою від дощу, на ній сині широкі штани з кишенями і чорна кофта з довгими рукавами.

"Деякі люди насолоджуються дощем

Інші просто промокають", підписала відео дочка Олени Кравець.

Варто відзначити, що у Маші в соціальній мережі Instagram більше 14 тисяч шанувальників.

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