Дочка відомої гумористки і артистки Олени Кравець Маша влаштувала танці під дощем
Як передає Politeka.net, Марія Кравець є старшою дочкою популярної української артистки і актриси "Квартал 95" Олени Кравець. Дівчині нещодавно виповнилося 18 років, і вона вже як 2 роки живе окремо від батьків. Як відомо, дівчина знімає квартиру з подругою. Дочка Олени Кравець активно веде соціальні мережі, де радує шанувальників новим контентом і ділиться моментами з життя.
Цього разу Маша Кравець поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно Маша почала займатися танцями, і на цей раз вона зважилася показати, як танцює під дощем. На кадрах дівчина виконує пластичні рухи, будучи повністю мокрою від дощу, на ній сині широкі штани з кишенями і чорна кофта з довгими рукавами.
"Деякі люди насолоджуються дощем
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Інші просто промокають", підписала відео дочка Олени Кравець.
Варто відзначити, що у Маші в соціальній мережі Instagram більше 14 тисяч шанувальників.
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