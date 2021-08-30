Ольга Кузьменко емоційно звернулася до українців після святкового концерту на НСК "Олімпійський", де виступав гурт "Скрябін"

Як пише Politeka.net, на святковому концерті з нагоди 30-ї річниці Незалежності України виступило багато популярних артистів. Утім найбільший захват викликала поява легендарного гурту "Скрябін", фронтмен якого Андрій Кузьменко, всім відомий під псевдонімом Кузьма, загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року.

Кузьму відтворили за допомогою надсучасних технологій і він "заспівав" свою легендарну пісню "Люди як кораблі". За словами організаторки концерту Каті Царик, це була одна із найскладніших підготовок, адже система, яка відтворювала образ за допомогою нейронної сітки, дуже складна. Роль Кузьми "зіграв" молодий актор Іван Блиндар.

Після виступу на НСК "Олімпійськи", мама легенди Ольга Кузьменко написала дуже емоційний пост у своєму Facebook, у якому подякувала за те, що її сина й досі пам’ятають й додала, що її переповнює гордість за країну.

"Коли на величезному екрані появився мій син, якого "повернули" завдяки новітнім технологіям і якого стадіон зустрів величезними оваціями – це було фантастичне відчуття!! Ніби реально ожив Андрійко, усміхався і співав свої "Кораблі!!. І я розумію, що це голограма, серце радіє неймовірно, що він ПОВЕРНУВСЯ", - пише мама співака.

Жінка додала, що "всі хочуть ще хоч раз побачити Кузьму, поспівати разом і доторкнутися до його душі!" та подякувала організаторам концерту за таку неймовірну подію.

"Дякую від всього серця всім творцям цього новітнього чуда, дякую ініціаторам і виконавцям та режисерам! Дякую вам, люди, напевно сказав би вам всім Кузьма!", - написала жінка.

Раніше ми писали, що мама Кузьми була змушена звернутися до правоохоронних органів через те, що You-Tube канал Кузьми намагалися знищити. Жінка переконана, що таким чином її намагаються залякати, адже вона разом із невісткою Світланою Бабійчук намірені боротися за належні виплати за пісні Скрябіна, адже до цього їм платили просто мізер.

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