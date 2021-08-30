Відома співачка Настя Каменських насмішила кадром, на якому з'явилася в одній майці, забраній у чоловіка

Зараз зірка активно гастролює по країні і її чоловік Потап також зараз зайнятий підготовкою до чергової поїздки. Тому у пари недавно видався всього один вільний день, коли вони змогли повернутися додому, відпочити і побути в компанії один одного.

Цього разу Настя вирішила порадувати особистим кадром з природним домашнім виглядом. Настя з укладеними в пишні кучері локонами постала перед камерою в ондой вільної майці з кольоровим принтом на грудях. Причому, щоб прикрити зайве, зірка потягнула за низ одягу і трохи сховала ноги.

Як виявилося, футболку зірка відібрала у чоловіка:

"Скажіть, дівчатка, а ви теж спите у футболці свого чоловіка? 👚коли у тебе 100 тисяч свих різних піжам🙄 😂».

Потап теж відреагував, чим розсмішив мережу: "це так мило. 😍 😍 😍Труси мої не одягай)😂❤️».

Ось що відповіли в мережі:

"Ніколи не спала в футболці чоловіка 🙈; Настя, ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості 🔥; я теж так робила, але кажуть погана прикмета. Тепер тільки в своїх))); Малятко на мільйон».

Раніше Настя виклала кадри, на яких показала відтекле обличчя і розповіла, що у неї жахливо сверблять очі. "Мій ранок взагалі не добрий. У мене проблема. Просто вмираю. Алергія. Відтікає все тіло. свербить так, що хочеться видряпати", - поскаржилася Каменських у підписах до сторіс.

Також співачка зізналася, що спочатку показала обличчя, використовуючи фільтри, але потім вирішила показати і без фільтрів. І виглядає вона звичайно не найкращим чином, через хворобу обличчя ніби пом'яте і припухле.

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