Популярний український телеведучий Володимир Остапчук разом із Ольгою Фреймут записав черговий випуск програми "НіНіНі"

Як пише Politeka.net, телеведуча Ольга Фреймут на своєму You Tube каналі запустила спеціальний проєкт "НіНіНі", у якому розповідає правила етикету разом із зірковими гостями. Цього разу до ексінспекторки завітав ведучий популярного шоу "Співають всі" Володимир Остапчук.

У новому випуску проєкту Остапчук та Фреймут розповіли про те, як бути ідеальним гостем, що краще дарувати і так далі. На відео (за сценарієм) Остапчук поводився доволі кумедно: він витирав руки об штани, багато їв та дотепно жартував, а Фреймут, за сценарієм, постійно його поправляла.

Шанувальникам проєкту "НіНіНі" загалом сподобався новий випуск, однак вони розкритикували Остапчука, багато хто написав, що телеведучий перестарався й все було занадто неприродньо.

"Попередній випуск був кращий, видно, що було наіграно, більше трушності і тоді рейтинги виростуть)", " я б хотіла написати про те, що все дуже награно,ми хочемо щирості, хочемо правдивих емоцій", " Занадто награно (з боку молодого чоловіка)...", " Яка постанова жесть, акторський склад не дуже", " так, дійсно, як вже писали вище, Остапчук грає та переігрує, це видно і не дуже виглядає, а Ви, Олю, прекрасна ❤", - пишуть у мережі.

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