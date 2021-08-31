Беззмінний суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав, як насолоджувався відпочинком з сім'єю в лазні

Популярний танцюрист звик показувати своє життя в Instagram, причому нерідко на фото з'являються і його близькі - дружина Лілія і їх син, якого вони всіляко балують і долучають до здорового способу життя.

Відомо, що Лілія і Влад – великі любителі спорту і навіть тренуються разом, не пропускаючи заняття. Причому дружина танцюриста має свій натовп шанувальників, охочих дізнатися, звідки у неї така чудова форма.

Сам Яма може похвалитися відмінною спортивною формою, а нещодавно в розділі Сторі він показав, як треба оздоровлюватися. Вся сім'я влаштувала дійсно жаркий відпочинок в сауні.

"Дорогоцінні хвилини з сином! Прекрасна мить" - написав Яма під одними з кадрів. На наступному фото він разом з дружиною і дитиною вирішив поплавати в басейні після того, як добре попарився.

Раніше Politeka писала, що Влад Яма опинився під крапельницею після вечері в ресторані, що з ним зараз: "помилка іноді може коштувати життя".

Нагадаємо, що Влад Яма з " танців з зірками "відвіз свою сім'ю в" секретне "місце:" нас чекають великі справи!".

A ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з " Танці з зірками "став на коліна перед Лесею Нікітюк на публіці:"секретний кадр".