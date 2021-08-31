Беззмінний суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав, як насолоджувався відпочинком з сім'єю в лазні
Популярний танцюрист звик показувати своє життя в Instagram, причому нерідко на фото з'являються і його близькі - дружина Лілія і їх син, якого вони всіляко балують і долучають до здорового способу життя.
Відомо, що Лілія і Влад – великі любителі спорту і навіть тренуються разом, не пропускаючи заняття. Причому дружина танцюриста має свій натовп шанувальників, охочих дізнатися, звідки у неї така чудова форма.
Сам Яма може похвалитися відмінною спортивною формою, а нещодавно в розділі Сторі він показав, як треба оздоровлюватися. Вся сім'я влаштувала дійсно жаркий відпочинок в сауні.
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"Дорогоцінні хвилини з сином! Прекрасна мить" - написав Яма під одними з кадрів. На наступному фото він разом з дружиною і дитиною вирішив поплавати в басейні після того, як добре попарився.
Раніше Politeka писала, що Влад Яма опинився під крапельницею після вечері в ресторані, що з ним зараз: "помилка іноді може коштувати життя".
Нагадаємо, що Влад Яма з " танців з зірками "відвіз свою сім'ю в" секретне "місце:" нас чекають великі справи!".
A ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з " Танці з зірками "став на коліна перед Лесею Нікітюк на публіці:"секретний кадр".