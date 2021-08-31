Українська виконавиця Настя Каменських поділилася проблемами із зором через алергію

Як пише Politeka.net, Настя Каменських вирішила розповісти про проблеми через алергію. Слова співачки опублікували на сторінці "Новини шоу-бізнесу України" в Instagram.

"Просто вмираю" Настя Каменських з набряклим обличчям поскаржилася на алергію.

Артистка Настя Каменських розповіла про проблеми зі здоров'ям. Вона зазначила, що страждає від сильної алергічної реакції. Через це у артистки набряк обличчя.

"Неймовірна проблема, яка заважає жити, функціонувати, працювати, думати і саме ще бачити. Я ще ніколи не стикалася з цією штукою. Вмираючи. Просто вмираю від алергічної реакції, через яку набрякло все тіло: обличчя, руки, пальці і очі. Все постійно викликає свербіж", - поділилася Каменських", - написано в публікації.

На сторінці також додали фото Насті, де вона з'явилася не в найкращому вигляді.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вагітна", "значить не вагітна, краще б вагітна", "Насть, лікуйся, Все Буде Добре".

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