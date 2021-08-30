Дочка співачки Олі Полякової Марія разом з молодшою сестрою Алісою і зірковою мамою вирушила на відпочинок на приватній яхті

Популярна виконавиця багато часу проводить зі своїми дітьми, при цьому намагаючись не показувати на кадрах чоловіка, щоб уникнути зайвої уваги, яку чоловік не любить. Ольга ж любить епатувати публіку всіма можливими способами.

Цього разу артистка вирушила разом з дітьми на відпочинок і покаталася на особистій яхті, що і показала сьогодні в сторі. Знаменитість також похвалилася своїми дочками на кадрах, не обійшлося без незручних моментів.

Молодша дочка Аліса знову покривлялася на камеру і без сорому показувала себе справжню – дуріючи і корча пики. Маша ж, старша дочка співачки, вирішила навпаки-прикрасити себе фільтрами. Причому дівчина позувала з досить помітним макіяжем, який сильно перетворив її зовнішність.

Як можна помітити, дівчатка зовсім різні і зі своїм характером, але Ольга приділяє їм весь свій вільний час, щоб у них було про що поговорити.

Раніше Маша опублікувала яскраве фото з розпущеним волоссям, розповівши, чого соромилася у своїй зовнішності.

"Знаєте, все життя я випрямляла свої кучерики, ховала горбинку на носі... і що я можу сказати-любіть себе і приймайте, адже те, що вам дано з народження і робить вас самими собою! Так що нікого не слухайте!!! Ідеалів краси не існує", - підписала фото дівчина.

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