Екс-суддя "Голосу країни" Дан Балан, якому приписували роман зі співачкою Тіною Кароль, насмішив дивними рухами

На одній з фан-сторінок 42-річного артиста опублікували цікавий фрагмент його виступу, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Дан виконував свій хіт Chica Bomb, коли вирішив продемонструвати заодно й танцювальний талант. Здається, що в танці брала участь кожна клітинка його тіла - артист швидко "смикався", розвівши руки в сторони, і навіть почав в кінці підстрибувати. За кадром було чутно, як радісно верещать його шанувальниці, які, мабуть, залишилися в захваті і від пісні, і від його танцю.

"Божевільна харизма🔥", - підписав кадри автор поста.

Інші з ним погодилися, залишивши хвалебні коментарі. А один користувач пожартував, що "Даніка струмом вдарило".

"він кайфує🔥"

"шаленої харизми!!!!! танцює - класно!!!!"

"Екстаз😂"

"Так співає добре прям чутно як жінки пищать від задоволення. Молодець Дан в його віці мало співаків так стрибають, а він прям кайфує коли танцює"

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