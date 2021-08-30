Талановита акторка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна похизувалася неймовірною розтяжкою

Як пише Politeka.net, весела гумористка, учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна часто ділиться з підписниками контентом у своєму Instagram. Цього разу білявка вирішила похизуватися ідеальною розтяжкою, виконавши шпагат на яхті. До того ж, акторка розповіла, що відкрила набір у власну групу та готова навчати усіх, кому більше 8 років.

"Набір в групу #stretching 💫 Мої прекрасні Хлопчики і Дівчатка! ⚡️ Уже з 1ого вересня стартує моя група STRETCHING !!!! Буду рада бачити кожного з Вас у себе в команді)", - написала Нікітіна.

Дівчина переконана, що хороша розтяжка потрібна всім і у кожного є для цього необхідні задатки.

"Якщо ти переживаєш, що у тебе не вийде і ти супер дерев'яний, то ти помиляєшся))) Приходь і сам в цьому переконаєшся!", - переконана білявка.

Шанувальники оцінили світлину дівчини та написали коментарі. Дехто навіть порівняв Нікітіну із відомою балериною Анастасією Волочковою, яка полюбляє хизуватися шпагатами на яхті.

"Який захід сонця😍", "Волочкова нервово курить збоку 😁😁👍", - написали в мережі.

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