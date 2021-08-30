Віктор Павлік зробив своїй коханій Каті Репяховій приємний сюрприз

55-річний співак надіслав молодій дружині відео з привітанням від іншого артиста, творчість якого, мабуть, 27-річній Каті до душі. Відповідні кадри Репяхова опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Павлик вирушив до Львова, щоб виступити на весіллі. Виявилося, що не тільки він розважав гостей. Репяхова, яка повинна була поїхати разом з ним, в останній момент передумала.

"Сьогодні робота у Львові, весілля... До останнього думала, що я поїду з Віктором Франковичем, оскільки туди без ночівлі, але в останній момент я подумала, що ми приїдемо пізно і знову не висплюся, і вирішила, що побути з синочком - це важливіше", - розповіла Катя, чому в підсумку залишилася вдома.

При цьому приємним бонусом для неї став "привіт" від співака Ivan NAVI (Івана Сяркевича).

"Катруся, шкода, що тебе немає... Віктор Франкович сказав, що ти повинна була сьогодні бути, але нічого... ми наступного разу зустрінемося. Цілуй малого, прекрасний малий, бережіть його, всього вам найкращого", - звернувся він до дружини Павліка.

Примітно, що до цього Ivan NAVI співала дифірамби Тіна Кароль. Вона назвала його "саме тим хорошим хлопцем, за якого хочеться вийти заміж".

Нагадаємо, в червні Павлик став батьком вчетверте-Репяхова подарувала йому сина, якого назвали Мішею. Для неї це первісток. Катя багато часу проводить з малюком, відсунувши свою роботу-концертний директор Павлика - на другий план.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика зважилася показати обличчя їхнього сина, на кого він виявився схожий.

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