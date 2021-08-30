Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав себе, здивувавши зовнішністю

Як пише Politeka.net, Вакарчук нещодавно став батьком, про що стало відомо 25 серпня. 46-річний рок-музикант активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео, яке Святослав опублікував у блозі, музикант звернувся до українців. Він запросив до себе на концерт, який пройде в рамках "Західфест".

На другому фото Святослав показав "Океан Ельзи 2004", де стояв поруч з іншими музикантами.

Фанати активно почали лайкати і коментувати публікації, помітивши, що Святослав помолодшав на кадрах:

"Нічого собі", "Браво", " приємно було особисто з вами спілкуватися, ви круті!!", "Мрії таки збуваються", "зараз ви стали схожі на свого батька", " куди сивину?", "Люблю тебе, мій дорогий Славік, всім серцем люблю".

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