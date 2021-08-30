Співачка Анастасія Приходько поділилася одкровенням
Як відомо, 34-річна Приходько зараз знімається в новому проекті" Співають всі " з Наталією Могилевською в якості головного судді і ведучим Володимиром Остапчуком. Настя стала однією зі ста суддів, завданням яких є оцінювати вокальні та артистичні дані учасників. Однак поки суддівство Приходько викликає багато невдоволення глядачів. Співачку вважають надто суворою до учасників.
У новому пості на своїй сторінці в Інстаграм Приходько вирішила відійти від пристрастей навколо проекту і заговорила про інше.
"Не можу сказати, що я в захваті, хотілося б ще каааапельку тепла, але, осінь🍂 ось прям мені подобається! Це свіже повітря, діти в школі і не жарко🔥не потрібно ходити по вулиці напівголим, щоб не померти», - написала співачка.
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Також співачка запитала шанувальників про те, які у них асоціації з осінню. "Тільки не говоріть зі школою", - додала вона.
Пост Приходько супроводила знімком, який засипали компліментами.
"Фото шикарне. Стильне", "ви класна", "Фото бомба", "дуже круто", "Фото супер", "фото мега круте! ви дуже красива!", "Ви чудова", - коментують кадр в мережі.
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