Художня гімнастка Анна Різатдінова, яку підтримував Влад Яма на "Танцях з зірками", показала, як проводить тренування

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова стала успішною українською гімнасткою, завоювавши безліч медалей на внутрішній і міжнародних аренах. Красуня також виступала на" Танцях", але перемогти дівчині не вдалося на шоу. Зараз Анна активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Красуня на нових кадрах, які опублікувала в Instagram, показала, як проводить час у спортзалі. Анна була в топіку і шортиках і виконувала вправу, бігаючи між кільцями. На другому сторіс красуня витягнулася на одній нозі, вражаючи розтяжкою.

"Доброго спортивного ранку", - підписала кадри Анна Різатдінова у себе в Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram відключені ці механіки взаємодії.

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