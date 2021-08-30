Художня гімнастка Анна Різатдінова, яку підтримував Влад Яма на "Танцях з зірками", показала, як проводить тренування
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова стала успішною українською гімнасткою, завоювавши безліч медалей на внутрішній і міжнародних аренах. Красуня також виступала на" Танцях", але перемогти дівчині не вдалося на шоу. Зараз Анна активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Красуня на нових кадрах, які опублікувала в Instagram, показала, як проводить час у спортзалі. Анна була в топіку і шортиках і виконувала вправу, бігаючи між кільцями. На другому сторіс красуня витягнулася на одній нозі, вражаючи розтяжкою.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Чоловік Сумської Борисюк розплився в усмішці поруч з донькою президента України: "У ці дні згадуємо..."
Спочивай з миром, маестро: зупинилося серце Народного артиста України, деталі нещастя
Біда трапилася з коханою "Холостяка" Заливако, красуня ледве говорить: "Сильно болить..."
Двічі розведеного Пономарьова засікли під ручку з відомою блондинкою, чий чоловік пішов до Ані Лорак: "Ой..."
"Доброго спортивного ранку", - підписала кадри Анна Різатдінова у себе в Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram відключені ці механіки взаємодії.
Нагадаємо, фаворитка ями з "Танців з зірками" Різатдінова несподівано зайняла місце Осадчої
А ще Politeka писала, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" Різатдінова хвалилася гнучкістю прямо в ліжку
Також Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала себе на тренуванні і надихнула українців