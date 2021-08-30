Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес з'явилася на унікальному дизайнерському показі у Венеції

На вихідних у Венеції відбувся незвичайний показ мод від Dolce & Gabbana. Причому неоригінальний показ «серед вод» і природи приїхали безліч відомих особистостей, в тому числі і Моніка Беллуччі з дочкою, Кортні Кардашьян, Дженніфер Лопес та інші.

52-річна знаменитість виділилася вибором вельми оригінального вбрання. Дженніфер Лопес приїхала на шоу Alta Moda в Королівському образі.

Артистка одягла жакардовий кейп з квітковим візерунком, штани з принтом з великих троянд, бра з вишивкою різнокольоровими кристалами, високі золоті босоніжки на платформі і справжню золоту діадему з безліччю каменів.

Образ викликав фурор в мережі:

"Малятко Джей виглядає велично; Богиня😍 🙌 🏽 🤍; виглядає абсолютно безмежно; оглушливий вигляд!; Обличчя😱 😱; Господи пані !!! Ви пропонуєте цей образ нам?; Абсолютно чарівно!; Чудово😍 😍; моя красуня мамааа; королева❤️🔥».

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