Настя Каменських поділилася з українцями, як провела час

Як пише Politeka.net, Настя Каменських вирішила показати, як провела час на вечірці на честь Дня народження телеведучого Юрія Горбунова, який був на День Незалежності України. Фотографії співачка опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

На першому фото Каменських була з чоловіком Потапом, Горбуновим і його дружиною Катею Осадчою. На інших знімках можна побачити ще маму Насті, сина Юрія, а також інших. Але цікавими фото виявилися, де Каменських танцювала під ручку з Горбуновим, а на останньому знімку і зовсім вп'ялася губами в телеведучого.

"Хороший вечір поруч з хорошими людьми", - написала Настя.

"Обожнюю всіх несамовито", - написав Потапенко.

Фанати поставили понад 25 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя улюблена красуня, така справжня, обожнюю, будь щаслива", "красиві", "Осадча вже танцює", "астя, ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості".

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