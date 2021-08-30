Екс-учасниця групи "Время и стекло" і знаменита співачка Надя Дорофєєва показала фігуру в купальнику

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло" разом з Позитивом (Олексієм Завгороднім). У 2020-му році група заявила про свій розпад. Після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру. Дівчина активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу артистка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Надя сидить біля моря в яскраво-червоному відрядному купальнику і хвалиться фігурою. Її образ доповнюють спортивні білі кросівки з кольоровими вставками.

"Це фото заряджено на продовження літа!!!

Щоб магія спрацювала, залишай ☀️ в коментах!",- підписала фотографію Надя Дорофєєва.

Шанувальники засипали співачку приємними словами в коментарях: "Який вигляд", "Дивлюся на тебе і радію", "Цей купальник тобі дуже йде", "Красуня", "Ти так шикарна", "Надя, ти дуже красива".

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