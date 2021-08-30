Популярна українська співачка Настя Каменських показала свій найкращий концертний образ цього літа

Артистка цього літа влаштувала собі не один концертний тур і перед початок осіннього навчального періоду зірка влаштувала ще один. Причому через гастролей Настя майже не бачиться з чоловіком і постійно пише, що сумує.

День тому артистка приїхала додому і вже через день вони знову з чоловіком відправляються у справах. У Сторі Каменських показала, як виглядає її улюблений образ, в якому вона планує виступати. Причому зірка продемонструвала вельми яскравий лук - той самий, в якому презентувала пісню «червоне вино».

У сукні насиченого вишневого відтінку, розшитого безліччю каменів і блискіток, Каменських покрутилася перед камерою і продемонструвала, які форми ховає під нарядом, потягнувши за край вирізу на нозі.

Раніше, на домашньому відпочинку перед туром красуня показала, як відпочивала вдома. Настя з'явилася в коротеньких джинсових шортиках і короткому чорному топі, поверх якого одягла світлу прозору майку. Пишні кучері співачки розпущені і недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж, загадковий вигляд, і ні сліду від алергічних відтінків, які були вранці.

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