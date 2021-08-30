Модель Єлизавета Ястремська поділилася в Instagram своїм тренуванням, заінтригувавши українців мотивацією

Як пише Politeka.net, Єлизавета Ястремська торік перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Дівчина після цього дівчина представляла Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу". Дівчина позувала для безлічі журналів, а також заснувала свій бренд одягу, назвавши його Elza. Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Елізавета позувала в салатовому костюмі. Красуня перебувала в спортзалі, вражаючи розтяжкою.

"Я люблю спорт", - написала дівчина.

На другому сторіс красуня робила присідання, після чого відводила ногу з вантажем на нозі.

А також дівчина зробила репост фотографії колишньої супермоделі. Красуня стояла біля басейну, демонструючи розкішну фігуру. Як виявилося, цій знаменитості 56 років і Єлизавета бере з неї приклад.

"Мотивація, їй 56 років", - написала Ястремська.

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