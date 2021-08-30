Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала свої "страждання" після занять у спортзалі

Відома актриса багато тренується, щоб бути у формі. Цього разу Анна розповіла про свої травми через біль під час розтяжки. Її спроби сісти на шпагат, як і раніше буквально довели її до сліз. У Сторісах актриса чесно висловилася:

"Знущається наді мною. І ось чим це закінчилося, але кожен день говорить мені, що потрібен масаж. Це боляче Жах, не розумію, чому так виходить. Раніше я прекрасно сиділа на шпагаті, була добре розтягнута, а після того, як народила Гліба, вже майже повернулася у форму.

Але тепер після дворічної паузи нічого не виходить, я просто якийсь дерев'яний чоловічок, ну дуже складно. Я в прямому сенсі відповзала від тренера, тому що це неможливо як боляче. Я чи то стара стала, мені так боляче, що плачу, себе ось шкодую» - розповідає Анна після тренування з тренером.

Як відомо, Анна зіграла в понад 40 проектах, в тому числі в популярному фільмі "Свінгери". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками порадами і моментами з життя.

Також актриса поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Анна позиціонує в довгій вишиванці блакитного кольору, захоплюючи витонченим виглядом.

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