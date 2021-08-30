Мішель Андраде показала, як насолоджується останніми днями літа

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде є українською виконавицею, яку продюсує Потап. Дівчина не так давно випустила міні-альбом, а зараз красуню запросили бути ведучою "Орла і Решки". Мішель не забуває і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На нових кадрах Мішель стояла у воді. Красуня позувала на тлі сонця, яке практично сховалося за горизонтом. Андраде бризнула водою, поки її знімали.

"Люблю, Захід", - підписала смайлами Мішель фотографію.

Фанати відразу почали обговорювати публікацію:

"Найкрасивіша дівчина і найкраща", "Красивий захід", "краса", "яка дивовижна", " у кого є фул відео?", "Міііі, красуня"," ми тебе любимо","Все не погано, але криворукого фотографа потрібно змінити) горизонт як мінімум можна було б витримати...".

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