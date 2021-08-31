Співачка Таїсія Повалій, до появи вакцини від ковіда, практично весь час провела у своєму розкішному будинку на околиці Києва

У 56-річної зірки і її чоловіка, продюсера Ігоря Ліхути є відразу дві вілли в Іспанії, але на час карантину зірка відмовилася від закордонних поїздок. Замість цього Таїсія "ховалася" в будинку своєї мами на Петропавлівській Борщагівці, з якого відгрохала триповерховий особняк на два крила в грецькому стилі.

Детальніше, де живе Повалій, розповіли в програмі "Викриття", пише Politeka.net.

Зараз будинок Ніни Данилівни (мами співачки) має три поверхи, коридор з колон, який з'єднує дві частини особняка, і розкішний трояндовий сад. У кожної з жінок є власне крило і окремий вхід, тому між ними не виникає суперечок про те, хто буде господинею на кухні.

Будинок, як в "Санта-Барбарі" - подібні арки можна побачити на заставці популярного серед домогосподарок серіалу. Хоча сама Повалій розповідала, що на таке дизайнерське рішення її надихнув зовсім не серіал, а поїздка до Греції. 20 років тому вона відвідала цю країну і настільки надихнулася місцевою архітектурою, що вирішила пофарбувати будинок в біло-блакитний колір, поставити у дворі великі вази-глечики й лавки. Арки співачка хотіла прикрасити фіранками, щоб влітку була додаткова прохолода, але Ніна Данилівна переконала її "зашити" їх трояндами.

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