Недавня пісня Тіни Кароль з Микитою Ломакіним наробила галасу і дала привід фанатам для "творчості"

Так, 36-річна Кароль напередодні Дня Незалежності презентувала унікальний проект "Молода кров" - альбом, в якому Тіна заспівала дуетом з сімома молодими і перспективними українськими артистами. В їх числі - 23-річний екс-учасник "Голосу країни" Микита Ломакін, колишній хлопець співачки Мішель Андраде. І хоч йому не вдалося перемогти у вокальному шоу в команді Кароль, зате тепер артистка допомогла йому прославитися, заспівавши з ним в дуеті романтичну пісню "Невірний".

Шанувальники Кароль, досі мріють, щоб у неї були любовні стосунки з Даном Баланом (молдавським артистом і колишнім суддею "Голосу"), підхопили ідею і зробили кумедний відеоряд.

Ломакін репостнув кадри з фан-сторінки Тіни в Instagram собі в "сторіз", передає Politeka.net.

"У ночі кохалися, любо любовалися...", - співали вони з Кароль, обіймаючись і граючи в "любов".

На наступних кадрах раптово з'являється "ревнивий" Балан: "Тіна, а що ти там робиш, не зрозумів!"

"Хто тут???", - перелякане обличчя Кароль гідно "Оскара".

Відзначимо, раніше Дан Балан, після декількох років чуток і домислів з приводу його роману з Тіною, поставив крапку, заявивши, що між ними тільки дружба й симпатія.

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