Популярна співачка Оля Полякова на зйомках нового сезону шоу "Маска" засвітилася у незвичайному платті із величезним розрізом
Як пише Politeka.net, нещодавно стартували зйомки другого сезону гіпершоу "Маска". Суть шоу полягає у тому, що п’ятірка суддів намагається здогадатися, яка зірка сховалася за тією чи іншою маскою. На офіційній сторінці проєкту вже навіть встигли розсекретити першого героя – маску Скандал.
Шанувальники шоу будуть здогадуватися, хто заховався під масками разом із зірковими суддями - співаками NK, Олею Поляковою, Олегом Винником, Дзідзьо та Андрієм Данилко.
У себе в Instagram Олег Винник показав шанувальникам змонтований ролик зі зйомок одного із випусків "Маски".
"Я в такому передчутті від цього нового бомбастичного сезону", - зізнається Винник.
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На відео видно, що Оля Полякова в дуже відвертому платті з розрізом від стегна змусила Дзідзьо та Винника почервоніти, а співачка Настя Каменських та Андрій Данилко у цей момент щось завзято обговорювали.
Коли відбудеться прем’єра нового сезону "Маски" – поки невідомо, глядачі у передчутті.
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