Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма, виявляється, не тільки добре танцює, але ще й "міцний господарник"

Так, 39-річний артист опублікував у своїх "сторіз" в Instagram, а також TikTok забавні кадри, як возиться на власному городі, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На кадрах роздягнений до пояса Влад стоїть, зігнувшись, над помідорами, збираючи овочі в миску, де у нього вже лежали огірки й солодкий перець.

Яма вирішив пожартувати, доповнивши ролик фразою Вєрки Сердючки. Хореограф "заліпсив" артистку: "Зірка не зірка, але життя зараз таке, що треба під рукою мати свій городик".

Життєва мудрість від Влада Ями швидко облетіла Мережу. Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:

"В точку!)))"; "Сумнівна зірка🤷"; "Зірка, теж людина"; "все правильно, молодець!"; "Влад молодець... і тракторець"; "Ну, ти даєш..."; "Нє, ну це жиза..."; "Сапати треба"; "Прям як Ляшко"; "Сердючка як завжди🔥 🙌".

Як відомо, Влад родом із Запоріжжя. Його батьки досі тут живуть, у звичайній квартирі в дев'ятиповерхівці. Зірка частенько з дружиною і маленьким сином буває у них в гостях.

Раніше Politeka писала, що Влад Яма опинився під крапельницею після вечері в ресторані, що з ним зараз: "помилка іноді може коштувати життя".

Нагадаємо, що Влад Яма з "танців з зірками" відвіз свою сім'ю в "секретне "місце: "нас чекають великі справи!".

A ще Politeka повідомляла, що Яму з "Танців з зірками" обмазали фарбою прямо в центрі Києва: "потрапив під роздачу"