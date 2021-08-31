Дружина провідного актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія розповіла про поповнення в родині

Як пише Politeka.net, популярний український гуморист Євген Кошовий, якого всі знають завдяки грі у "Вечірньому кварталі", участі в проєктах "Ліга Сміху", "Розсміши коміка", ролям у багатьох комедійних фільмах, разом із дружиною Ксенією, дочками Варварою та Серифомою й своєю тещею живе у заміському будинку неподалік Києва.

Дружина Кошового Ксенія, яка до заміжжя будувала успішну кар’єру у відомому балеті "Freedom", часто ділиться із шанувальниками подробицями особистого життя в Instagram. Цього разу Ксенія Кошова розповіла про неочікуване поповнення в родині. Справа в тому, що їхня домашня улюблениця народила двох кошенят.

"Дуже неочікувано у нас з’явилися кошенята", - написала Ксенія.

Як бачимо, окрім киці, у сім’ї Кошових живе ще й собака породи чіхуахуа, яку назвали Чилі. В одному із інтерв’ю гуморист розповідав, що собачку купили його меншій донечці Серафимі поки він був на роботі.

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