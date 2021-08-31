Популярна українська співачка Тіна Кароль показала фото сина Веніаміна, який навчається в Англії

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль у січні 2008 році вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра, а вже в листопаді у пари народився син Веніамін. На жаль, у 2013 році страшна хвороба (рак шлунку) забрала життя чоловіка Кароль. Усі ці роки співачка виховувала сина, який росте просто копією Огіра, сама.

Зауважимо, що Тіна Кароль бачиться з сином рідко, адже хлопчик навчається в Англії. У своєму Instagram співачка часто публікує фото Веніаміна. Цього разу вона показала хлопчика, який в Англії одягнув національний український одяг – вишиванку та шаровари.

"Пишаюсь! Україна – це ми!", - написала Тіна.

На одній із фан-сторінок Кароль, де опублікували фото Веніаміна, шанувальники написали багато коментарів.

"Мамин син, мамина гордість. Красунчик 😍❤️🔥", " Красунчик. Веніамін продовжить прославляти Україну в Англії", "Ось, воно мамине щастя, гордість всієї родини, а в майбутньому, гордість всієї України, класного хлопця Тіна виховала! ❤️💜💐👍👌👩❤️👨💙💛💙💛🧒🧒👏👏👍👌😍💋💋", " Ось це хлопець, супер клас ⭐🔥✋", " так схожий на тата!", - пишуть фанати.

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