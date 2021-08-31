Відома співачка Ірина Білик після нового розлучення зробила відверту заяву зі сльозами на очах

Як передає Politeka.net, Ірина Білик є знаменитою українською артисткою.Вона відома не тільки як талановитий композитор і співачка, але також і подробицями з особистого життя. Красуня вже розлучилася з 5-им фактичним чоловіком - продюсером Асланом Ахмадовим. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Так, цього разу співачка відповідала на запитання шанувальників на своїй сторінці в Instagram. Ірина Білик наприкінці квітня цього року заявила про те, що розлучається зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, з яким у них є син Табриз.

У неї запитали: "Ви не втомилися бути сильною і притому майже завжди самотньою?"

"Якщо чесно, дуже втомилася від нестабільності у відносинах, але впевнена, що мій час ще попереду", - відверто розповіла Ірина Білик.

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