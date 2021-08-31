Відомий виконавець Віталій Козловський показав кадри з жахливої виглядом гримерку, яку йому дали
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Віталій Козловський, який нещодавно поховав батька, часто ділиться з фанатами яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артист показав у сторіс жахливі кадри з гримерної, яку йому надали на час концерту в Сєвєродонецьку.
На відео Віталій показав шанувальникам обшарпані стіни і потік приміщення, яке трапить гримерці, мабуть, в Будинку культури. Але найбільше вражає "щуряча нора", яку показав співак. Судячи з голосу і вигляду виконавця, він в замішанні від таких умов.
"Обшарпані стелі і стіни надають гримерці колориту. Ми в Сєвєродонецьку. Тут ще нора щуряча", - розповів про свої враження Козловський.
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Однак, попри убогі умови гримерки, концерт Віталіка в Сєвєродонецьку вдався, а публіка залишилася задоволена. Після виступу до артиста вишикувалася черга з фанаток, спраглих зробити фото з кумиром.
Нагадаємо, Козловський після трагедії з батьком з'явився на публіці в яскравому одязі: "Який стильний".
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