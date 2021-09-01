Українська співачка Ірина Білик розповіла, як познайомилася із суперблондинкою Олею Поляковою
Як пише Politeka.net, 51-річна Народна артистка України Ірина Білик вже більше 30 років виступає на сцені. За цей час вона встигла познайомитися з багатьма українськими та зарубіжними артистами.
Так, у своєму Instagram Ірина Білик, відповідаючи на питання у рубриці "Питання-відповідь", розповіла про знайомство із епатажною блондинкою Олею Поляковою. За словами Білик, це сталося "років 15 тому в гримерці".
Нагадаємо, що нещодавно Ірина Білик розлучилася зі своїм п’ятим чоловіком – російським фотографом та продюсером Асланом Ахмадовим. У пари є спільний син Табриз, якого народила сурогатна матір.
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За словами співачки, вони з Ахмаловим розлучилися через те, що чоловік став рідко приїжджати в Україну, а жити на дві країни їй набридло.
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