Українська співачка Ірина Білик розповіла, як познайомилася із суперблондинкою Олею Поляковою

Як пише Politeka.net, 51-річна Народна артистка України Ірина Білик вже більше 30 років виступає на сцені. За цей час вона встигла познайомитися з багатьма українськими та зарубіжними артистами.

Так, у своєму Instagram Ірина Білик, відповідаючи на питання у рубриці "Питання-відповідь", розповіла про знайомство із епатажною блондинкою Олею Поляковою. За словами Білик, це сталося "років 15 тому в гримерці".

Нагадаємо, що нещодавно Ірина Білик розлучилася зі своїм п’ятим чоловіком – російським фотографом та продюсером Асланом Ахмадовим. У пари є спільний син Табриз, якого народила сурогатна матір.

За словами співачки, вони з Ахмаловим розлучилися через те, що чоловік став рідко приїжджати в Україну, а жити на дві країни їй набридло.

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Нагадаємо, що п'ятирічний син Білик від Аслана Ахмадова вразив виглядом в костюмі з метеликом: "Який красень".

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