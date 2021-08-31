Співачка Настя Каменських похвалилася сюрпризом від Потапа прямо на зйомках
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка днями почала зніматися зірковим детективом у другому сезоні шоу "Маска", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артистка похвалилася в сторіс, що її коханий чоловік Потап зробив їй сюрприз, приїхавши на зйомки.
За словами Насті, Олексій Потапенко нагрянув до неї під час роботи і подарував гарний букет. Схоже, Потап вирішив підтримати кохану дружину під час роботи, особливо враховуючи, що вона вже кілька днів страждає від страшної алергії.
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"Коханий чоловік приїхав на зйомки, подарував квіти і забрав додому. По-моєму, це любов", - підписала сторіс Настя.
Також в ролику вона показала свій красивий білий букет від чоловіка, і власне, показала його самого, що стоїть поруч. "Кохає, блін!", кокетливо відзначила Каменських.
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