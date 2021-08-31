Фіналісти шоу "Холостяк" та "Холостячка" Олексій Тригубенко та Юлія "Зайка" дали відверте інтерв’ю Славі Дьоміну

Як пише Politeka.net, 32-річний бізнесмен Олексій Тригубенко брав участь у першому сезоні шоу "Холостячка", де разом із іншими учасниками боровся за прихильність акторки Ксенії Мішиної. Хоча у фіналі Мішина вибрала гумориста Олександра Еллерта, популярність Тригубенка після шоу сильно зросла.

В інтерв’ю Славі Дьоміну на "Люкс ФМ" Тригубенко вперше після проєкту заговорив про стосунки. Дьомін запитав бізнесмена чи легко йому заводити стосунки, будучи настільки популярним.

"Я для себе зрозумів: якщо дівчина шукає стосунків заради стосунків, щоб побудувати сім’ю і бути щасливою, тільки тоді можна з нею будувати стосунки. Якщо вона переслідує тільки якусь ціль, наприклад, закрити побутові питання, поспілкуватися, поїхати у подорож і так далі, такі стосунки приведуть в нікуди. Найобразливіше те, що тобі хочеться, щоб тебе впізнавали просто як Олексія, а не як Олексія Тригубенка з "Холостячки", - переконаний Тригубенко.

Бізнесмен розповів, що більшість дівчат очікує від нього дорогих подарунків та походів по магазинах. Чоловік навіть перестав дарувати квіти на першому побаченні. На запитання, чи вільне серце Тригубенка зараз, він відповів доволі завуальовано.

"На даний момент я спілкуюся… У мене півфінал", - пожартував Олексій.

Рaніше Politeka писaлa, що фіналіст "Холостячки" Тригубенко зізнався у своїй проблемі, про яку раніше мовчав: "Ще ні з ким не...".

Нагадаємо, що фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів, за що його сильно побили на вулиці: "До тренування не дійшов".

A ще Politeka повідомлялa, що відкинутий "Холостячкою" Мішиною Тригубенко знайшов розраду далеко від Батьківщини: "Став жити".