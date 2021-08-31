Обраниця "Холостяка 11" Михайла Заливако Анна Богдан бореться з застудою, а коханий їй в цьому допомагає

28-річна переможниця "Холостяка" повідомила в своїх "сторіз" в Instagram, що у неї сильно болить горло, навіть розмовляти боляче. У відповідь Анна отримала слова підтримки від своїх підписників. Крім того, її підтримує сім'я і бойфренд.

"Дуже приємно, що всі пишуть слова підтримки і бажають якнайшвидшого одужання. І, звичайно, моя найбільша підтримка - це моя сім'я і мої рідні. Мишкові велике спасибі. Він мене лікує", - повідомляла вона.

Трохи пізніше з'ясувалося, як саме Заливако намагається поставити на ноги свою кохану. Міша дав пораду всім хлопцям, опублікувавши відповідні кадри у себе в мікроблозі, передає Politeka.net.

"Так, рубрика "поради". Якщо у вашої дівчини болить горло і ви не знаєте, що робити, всім пацанам на замітку, англійський препарат... Ось так виглядає. Не соромимося, частіше даруємо - горло не болить", - говорить він про розкішний букет квітів, який приготував для Ані.

"Чоловіки, дійсно, беріть на замітку. Турбота - найкращі ліки", - Богдан репостнула кадри, оцінивши увагу, якою її оточив Заливако.

Нагадаємо, Анну Богдан звинуватили в цинічному обмані: все через хворобу

А ще Politeka писала, біда трапилася з коханою "Холостяка" Заливако, красуня ледве каже: "Сильно болить..."

Також Politeka повідомляла, Богдан розговорилася про вагітність: "у моєї дитини не буде..."