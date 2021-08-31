Популярна українська співачка Аліна Гросу розповіла про День народження рідних братів

Як пише Politeka.net, співачка Аліна Гросу, яка відома своїм хітом "Бджілка", часто радує шанувальників подробицями особистого життя у своєму Instagram.

Цього разу співачка поділилася із фанатами радісною подією в житті. Гросу розповіла про День народження рідних для неї людей – братів Михайла та Романа.

"У моїх рідних і улюблених братиків в останні дні літа Дні народження ❤️❤️❤️ вчора був у молодшого Мішки 🎈🤗 а сьогодні святкує старший брат Ромка❤️❤️❤️ я шалено щаслива, що Бог мені подарував двох прекрасних братів і я за ними, як за кам'яною стіною😘😘😘 будьте щасливі, хлопці! Міцного здоров'я вам, нехай всі великі і маленькі мрії збуваються і хай вам завжди буде заради чого жити! Люблю, люблю, люблю і пишаюся вами😘😘😘", - написала Гросу.

Зауважимо, що старшому брату співачки по матері Ганні Гросу Роману Каланджію виповнилося 36 років, а молодший брат Аліни Гросу народився 30 серпня 2017 року. Батькові, Михайлу Гросу, на той момент було 50 років, матері Ганні – 54 роки. Різниця між братами - 32 роки.

Шанувальники написали багато коментарів та за дві години поставили майже сім тисяч лайків.

Рaніше Politeka писaлa, що Аліна Гросу вивела на сцену свого нового хлопця, який заради неї переїхав в Україну: "Походу я люблю тебе...".

Нагадаємо, що Гросу на вечірці з Каменських, Сасанчиним і Дікусаром висміяли за сумнівний образ: "У Пугачової паклю позичила?".

A ще Politeka повідомлялa, що Гросу в купальнику збентежила видом поруч з юним переможцем "Голосу країни": "Копія Майкла Джексона".