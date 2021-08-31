Парочка Тіна Кароль і Дан Балан, яка не склалася, на жаль, й досі не дає спокою своїм фанатам

Незважаючи на те, що зірки спростували будь-які романтичні відносини, шанувальники продовжують "творити" на цю тему, генеруючи цікаві колажі, відео і меми.

Так на одній з фан-сторінок 36-річної Кароль в Instagram влучно пожартували. Тіна оцінила і навіть репостнула у своїх "сторіз", передає Politeka.net.

Автор взяв за основу кадри з вокального шоу "Голос країни", де, власне, і спалахнув телеекранний роман артистів.

"Коли ми одружилися, дружина взяла моє прізвище, - нібито розповідає молдавський красень на кадрах. - Тепер я просто Дан".

Тут же засвітилася Кароль, що сиділа в суддівському кріслі поруч.

Як відомо, Кароль і Балан "підтримували" чутки про свої взаємини кілька років. Зірки не підтверджували, але й не спростовували їх, даючи все нові і нові приводи думати, що між ним любов. Під час "Голосу" вони відверто фліртували і навіть дарували один одному милі подаруночки.

Нещодавно 42-річний Балан, який приховує своє особисте життя, не витримав і зізнався, що між ними весь цей час була лише симпатія і нічого, крім дружби.

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