В одному з українських акаунтів в Instagram вирішили влаштувати батл між зірковими красенями

Як пише Politeka.net, в акаунті програми "Зірковий шлях" опублікували прізвища десяти найкрасивіших зірок України, запропонувавши глядачам проголосувати за найкрасивішого.

"Дивовижна битва красивих акторів. 1. Тарас Цимбалюк. 2. Станіслав Боклан. 3. Дмитро Ступка. 4. Дмитро Суржиков. 5. Андрій Фединчик. 6. Григорій Бакланов. 7. Артур Логай. 8. Максим Девізоров. 9. Влад Никитюк. 10. Максим Самчик", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали голосувати за найкрасивішого, на їх погляд, чоловіка. Незважаючи на наявність у списку молодих красенів, перевагу в батлі отримав 61-річний Станіслав Боклан з «Папіка». Він заткнув за пояс навіть Тараса Цимбалюка з "Кріпосної".

"З Бакланом ніхто не зрівняється", "Цимбалюк вогонь, а Боклан бомба", "Дивний список. Але Лаврентій найкращий!", "Ох і не легкий вибір)", "яка там битва) Боклан поза конкуренцією)))", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк опинився у виправній колонії, показавши свої робочі будні.

А ще Politeka писала, що Тарас Цимбалюк заінтригував українців новою роллю, засвітившись у костюмі:"неперевершений".

Також Politeka повідомляла, що Тарас Цимбалюк вразив фотографіями зі знімального майданчика:"Красунчики".