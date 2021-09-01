Українська співачка і блогер Тетяна Воржева, яку називають двійником Анджеліни Джолі, вразила фатальним образом

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото в шкіряному плащі. В руках красуня тримала сигарету, а на її голові красувався ретро-капелюшок. У пості Воржева вирішила звернутися до чоловіків, заявивши, що в кожній спокусливій дівчині живе маленька внутрішня дівчинка зі своїми травмами.

"Зовнішня сила таких дівчаток часом оманлива... це просто ілюзія. Тому, перш ніж до неї підійти... Подумайте, чи готові возитися «з усіма її страхами, почуттями і мріями»... це виклик. Виклик не для слабких", - підмітила артистка.

На її думку, перш ніж зав'язати знайомство з гарненькою яскравою дівчиною чоловік повинен задуматися, чим вона дійсно живе.

У коментарях пост Воржевої отримав багато відгуків.

"Про що мовчить її душа...", "А ще хлопці перестали цінувати дівчат", «крутий образ, нереально красивий і дуже зворушливий», «Вау», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Тетяна Воржева в незвичайному образі засвітила яскравий аксесуар: кадри.

А ще Politeka писала, що Тетяна Воржева в корсеті з латексу показала пишні форми.

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