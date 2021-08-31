Російський співак Філіп Кіркоров похвалився новими знайомствами зі світовими зірками

Як пише Politeka.net, 54-річний поп-король російської естради відвідав показ відомого бренду Dolce & Gabbana, на якому засвітився в компанії відомих зірок і знаменитостей. Як відомо, сам Кіркоров є шанувальником цього бренду і постійно ходить в їх речах. Сам артист був одягнений в строкатий костюм, який приковував погляди оточуючих.

На свіжих кадрах артист з'явився в компанії творців бренду Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Також він встиг сфотографуватися з італійською актрисою Монікою Беллуччі, голлівудською зіркою Джей Ло та іншими знаменитостями.

"Італійська феєрія на показах @dolcegabbana. Винуватці грандіозного торжества-Доменіко Дольче і Стефано Габбана - влаштували своїм гостям незабутній фешн тур, світ кутюр від Alta Moda", - заявив Кіркоров.

У коментарях йому залишили масу компліментів.

"І наш улюбленець Філіп-Король Сонце", "Відпад! Браво, Філіп", "найкрасивіша жінка в світі Моніка Беллуччі", "Шикарно виглядаєте!", "Які фотки і люди, обожнюю Моніку Беллуччі», "Моніка одягнена більш стримано", - пишуть люди.

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