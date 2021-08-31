Шанувальники пишуть про свої догадки

Творці "Маски" заінтригували натяками про другого героя нового сезону гіпершоу

Як пише Politeka.net, нещодавно стартували зйомки нового сезону популярного шоу "Маска", яке транслюватимуть на телеканалах "1+1" та "Україна". Суддями стали співаки NK, Оля Полякова, Олег Винник, Дзідзьо та Андрій Данилко. Ведучим буде Володимир Остапчук.

На офіційній сторінці шоу в Instagram вже встигли розсекретити першого героя – ним стала незвичайна маска "Скандал".

Нещодавно творці "Маски" натякнули шанувальникам на другого героя шоу та опублікували загадкове відео.

"ВІДГАДАЙ героя другого сезону шоу МАСКА! 😎 У відео заховані підказки, дивіться уважно і пишіть свої здогадки у коментарях 👇", - написали на сторінці.

Шанувальники одразу ж почали писали про свої здогадки у коментарях.

"Схоже на метелика😍", " Хамелеон, метелик😍👏", " Жарптиця або інопланетянин)", " метелик?😁", " Метелик", " Метелик,фея, янгол? Можу закластися під цією маскою буде Тіна Кароль❤️😍❤️", " Точно метелик 🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Полякова в незвичному платті та без кокошника змусила "ахнути" Нікітюк, Дорофеєву та інших зірок: "Ольчик, ти…".

Нагадаємо, що Каменських вдалечі від Потапа зняли в товаристві Дзідзьо: "Кайфували по повній".

A ще Politeka повідомлялa, що Винник повертається на ТБ, ким став повелитель "вовчиць": "Чекаю тільки заради Олега".