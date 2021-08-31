Творці "Маски" заінтригували натяками про другого героя нового сезону гіпершоу
Як пише Politeka.net, нещодавно стартували зйомки нового сезону популярного шоу "Маска", яке транслюватимуть на телеканалах "1+1" та "Україна". Суддями стали співаки NK, Оля Полякова, Олег Винник, Дзідзьо та Андрій Данилко. Ведучим буде Володимир Остапчук.
На офіційній сторінці шоу в Instagram вже встигли розсекретити першого героя – ним стала незвичайна маска "Скандал".
Нещодавно творці "Маски" натякнули шанувальникам на другого героя шоу та опублікували загадкове відео.
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"ВІДГАДАЙ героя другого сезону шоу МАСКА! 😎 У відео заховані підказки, дивіться уважно і пишіть свої здогадки у коментарях 👇", - написали на сторінці.
Шанувальники одразу ж почали писали про свої здогадки у коментарях.
"Схоже на метелика😍", " Хамелеон, метелик😍👏", " Жарптиця або інопланетянин)", " метелик?😁", " Метелик", " Метелик,фея, янгол? Можу закластися під цією маскою буде Тіна Кароль❤️😍❤️", " Точно метелик 🔥", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писaлa, що Полякова в незвичному платті та без кокошника змусила "ахнути" Нікітюк, Дорофеєву та інших зірок: "Ольчик, ти…".
Нагадаємо, що Каменських вдалечі від Потапа зняли в товаристві Дзідзьо: "Кайфували по повній".
A ще Politeka повідомлялa, що Винник повертається на ТБ, ким став повелитель "вовчиць": "Чекаю тільки заради Олега".