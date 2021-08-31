Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про важкий період після народження сина

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є популярним блогером. Вона стала популярна завдяки своїй участі в шоу в "Холостяк" з Микитою Добриніним. Близько року тому у них відбулося весілля, і нещодавно народився син - Лев. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі, де розповідає про період вагітності.

На цей раз дружина "Холостяка" Микити Добриніна поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Даша в білій сукні в горошок зі спущеними плечима тримає на руках маленького Лева.

"Сльози, крики і відмова від грудей.



Відразу хочу попередити, що всі діти різні. Не факт, що таке станеться у вас. Це тільки наша історія



Я дуже часто чула про те, що дітки - дуже хитрі і миттєво всі січуть. Але я була в шоці, коли мій син, якому не було ще місяця, почав відмовлятися від грудей.



Розповідати.

Перший час я зціджувалася і ми зберігали молоко. Коли я хотіла трохи поспати або від'їхати на годину/півтори, Микита його забирав і годував з пляшечки. Таке відбувалося близько тижня, може трішки більше.



І ось, Микита їде на кілька днів по роботі, залишає мене одну і починається Армагеддон. Крик на весь будинок, захлинаючись сльозами і груди відмовляється брати. Я і танцювала, і переодягала, що тільки не робила. Подумала, що почалися коліки, тому що дитину ніби підмінили.

Лев плакав без зупинки дві години, я лізла на стіну, а в самому кінці вже почала плакати разом з ним.



Таке тривало кілька днів. Вночі він їв нормально, так як був сонний, а вдень у мене була гра на виживання. Приїхав консультант з ГВ і педіатр, в один голос сказали: ваш синочок лінується😅, через те, що йому не потрібно прикладати ніяких зусиль, коли п'є молоко з пляшки, а коли з грудей, то потрібно постаратися. Лев все зрозумів, скуштував ллється молоко і тепер відмовляється намагатися і влаштовує страйки. У мене було два варіанти: а) відмовлятися від ГВ, б) пережити його скандали. Зціджувати не варіант, тому що тоді б він про груди взагалі забув, я б і ночами зціджувати. Я вибрала варіант "б", тому що Лев ще дуже маленький, щоб нас будувати. (Так впевнено я собі сказала).



Коротше кажучи, ми прибрали всі можливі пляшки і соски. Так, перший час було дуже важко, тому що був крик на крику. Іноді здавалося, що я божеволію, готова була закинути все, тому що скандали за часом виростали і самий пік був, коли він цілий день нічого не їв і не спав. Я пила заспокійливі крапельки.



Після цього дня все пішло на поправку. Тьху-тьху. Я наполягла на своєму і він здався.



Так, зараз є міні-істерики, але я вже знаю, як можна його відвернути і гарненько нагуляти йому апетит.



Мами, які з таким стикалися - як ви? Обіймаю вас міцно, тримайтеся", - розповіла Даша Квіткова.

Раніше повідомлялося, дружина "Холостяка" Добриніна заговорила про те, що зробила вперше: "Навчилася використовувати..."

Також, дружина "Холостяка" Добриніна показала малюка і відверто зізналася: "Через місяць стає..."

Politeka розповідала, Добринін зізнався, як багато зайвого Квіткова дозволяла собі на "Холостяку": "Ну ви бачили..."