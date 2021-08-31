Дружина популярного українського співка Дмитра Монатіка Ірина розповіла шанувальникам, як живе поки чоловік на гастролях

Як пише Politeka.net, Ірина Монатік (у дівоцтві Демічева) познайомилася із майбутнім співаком за кілька днів до його переїзду в Київ. Пара вже багато років живе у щасливому шлюбі та виховує двох синів – Платона та Данила.

Зараз співак перебуває у світовому турне. У своєму Instagram Ірина Монатік опублікувала ніжну світлину з синами та розповіла, як вони живуть, поки співак на гастролях.

"Поки наш улюблений татко @monatik_official своєю неймовірною музикою радує людей у ​​всьому світі 🌍ми з малюками звикаємо до нового життєвого етапу! 💜💜💜💜☀️☀️☀️ всім чудового завершення літа і початку нового навчального року💜💜💜💛", - написала Ірина Монатік.

Шанувальники зіркової пари написали багато коментарів під постом Ірини.

Рaніше Politeka писaлa, що дружина Монатіка похизувалася грандіозним сюрпризом від коханого на березі моря: "Мені так пощастило…".

Нагадаємо, що синочки судді "Голосу країни" Монатіка вразили зовнішністю: "Один в маму, інший в тата".

A ще Politeka повідомлялa, що Леся Нікітюк, Горбунов, Яма, Лобода та інші висловилися про нове звання Монатика: "Ніхто не вірив у нього...".