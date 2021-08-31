Відома співачка Джамала вразила шанувальників у яскравій червоній сукні

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Джамала, яка кілька років тому перемогла на "Євробаченні", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня здивувала фанатів новими фото в розкішному образі.

На фотографіях Джамала відображена, мабуть, в закуліссі концерту, а на одному з фото навіть поруч з Катею Осадчою. Перед камерою зірка з'явилася в розкішній атласній сукні вогненно-червоного кольору, яка красиво лягла по фігурі, підкреслюючи талію і витончені форми. Волосся співачки зібране в елегантну зачіску, на її обличчі яскравий макіяж, а завершують образ шикарні прикраси. Виглядає артистка просто приголомшливо.

У підписі до фото Джамала розповіла, хто допомагав їй створювати цей карколомний образ. А фанати тут же почали коментувати знімки, засинаючи зірку компліментами: "Сукня – вогонь!", "Дуже красива", "Класне плаття і шикарна жінка зустрілися", "Незрівнянна! Нескінченно улюблена! Приголомшливо талановита!", "Неймовірна", "Ой, аж очі ріже. Чарівна, неймовірна", "Яка ж Ви прекрасна".

Нагадаємо, Джамала в сукні з величезним розрізом похвалилася фігурою до шоу "Танці з зірками": кадри.

Як повідомляла Politeka, Джамала в облягаючому комбінезоні захопила пластикою і встановила несподіваний рекорд: "Запам'ятаю на все життя".

Також Politeka писала, що Джамала показала, як готується до "Танців з зірками": "Вгадайте мого талановитого партнера".