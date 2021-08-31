Відомий телеведучий і актор Юрій Горбунов кардинально змінив образ і став схожий на відомого артиста

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним українським шоуменом. Він прославився як телеведучий і продюсер. Юрій грав у безлічі фільмів, в тому числі і в кінокартинах, які сам продюсував. Шоумен активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведучий поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. Тут Юрій відрізняється від свого звичного образу. У нього довге волосся,вуса і також він надів форму.

"Робота у нас така", - додав до публікації Юрій Горбунов.

Шанувальники залишили акторові безліч коментарів, і порівняли його в новому образі з відомими артистами: "На Ігоря Ніколаєва тут схожий", "Подумала, що це Жерар Депардьє спочатку)))", "Чудовий кадр🙂. Неодмінно подивитися цей серіал, коли вийде", "Супер, чекаю прем'єру серіалу "Скажені Сусіди".

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